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Политика Курганская область

Депутат облдумы Зауралья хочет стать мэром Кургана

Утром 25 марта в конкурсе по выбору главы Кургана появился третий кандидат - документы для участия принес депутат Курганской областной думы и главный "сокол Жириновского" Зауралья Юрий Ярушин, об этом Накануне.RU сообщил сам лидер регионального отделения ЛДПР.

Напомним, ранее на конкурсе уже появилось два кандидата - они уже подали документы. Один из кандидатов - экс-депутат гордумы и бывший глава одного из департаментов мэрии Роман Сергеечев. Второй кандидат - гендиректор экологической фирмы из Тюмени Сергей Завьялов.

Также ожидается, что документы на конкурс сегодня подаст действующий глава администрации Кургана Андрей Потапов, его ньюсмейкеры и называют лидером гонки.

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Депутат облдумы Зауралья хочет стать мэром Кургана

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Теги: Юрий Ярушин, ЛДПР, Курган, документы, конкурс, глава города



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Развитие сюжета:

Ранее 25.03.2019 10:03 Мск Андрей Потапов подал документы на конкурс по выборам главы Кургана

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.03.2019 12:54 Мск Бывший депутат и чиновник мэрии решил стать главой Кургана
Ранее 21.03.2019 15:06 Мск В Кургане нет желающих стать мэром города

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