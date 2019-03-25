Депутат облдумы Зауралья хочет стать мэром Кургана

Утром 25 марта в конкурсе по выбору главы Кургана появился третий кандидат - документы для участия принес депутат Курганской областной думы и главный "сокол Жириновского" Зауралья Юрий Ярушин, об этом Накануне.RU сообщил сам лидер регионального отделения ЛДПР.

Напомним, ранее на конкурсе уже появилось два кандидата - они уже подали документы. Один из кандидатов - экс-депутат гордумы и бывший глава одного из департаментов мэрии Роман Сергеечев. Второй кандидат - гендиректор экологической фирмы из Тюмени Сергей Завьялов.

Также ожидается, что документы на конкурс сегодня подаст действующий глава администрации Кургана Андрей Потапов, его ньюсмейкеры и называют лидером гонки.