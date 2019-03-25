В Польше заявили, что Путин не является персоной нон грата и может приехать в любой момент

Заместитель руководителя канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил решение не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, пишут "Известия".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Варшава объясняет это нарушением международного права, якобы допущенном СССР в 1939 году. Власти страны намерены провести эти мероприятия в кругу стран, с которыми Польша в настоящее время "работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств".

Муха заявил, что Путин не является персоной нон грата и всегда может посетить Польшу.

Замглавы канцелярии президента Польши добавил, что на мероприятия не приглашают все государства, как, например, Японию.