Вратарь "Автомобилиста" Якуб Коварж вместе с братом могут перейти в "Авангард"

Вратарь екатеринбургского "Автомобилиста" Якуб Коварж и его родной брат, нападающий "Шкоды Пльзень" Ян Коварж, могут продолжить свою карьеру в "Авангарде".

О том, что братья могут перейти в омский клуб, пишет издание "Чемпионат" со ссылкой на свои источники. 30-летний чешский голкипер в минувшем регулярном чемпионате КХЛ принял участие в 50 играх, одержав 40 побед. В Кубке Гагарина-2019 Якуб Коварж провел девять матчей, отразив 92,7% бросков по своим воротам.

Что касается его брата, то в 28 матчах регулярного чемпионата Чехии Ян забросил семь шайб и сделал 26 голевых передач. В четырех матчах плей-офф Коварж набрал три очка.

Напомним, на минувшей неделе "Автомобилист" вылетел из Кубка Гагарина, уступив во втором раунде плей-офф уфимскому "Салавату Юлаеву". "Авангард" продолжает борьбу за трофей и в финале Восточной конференции сыграет как раз с "Салаватом".