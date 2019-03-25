В Прикамье спортсменку из Норвегии признали лучшей "летающей" лыжницей мира

25 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт Приволжский ФО Пермский край

В Прикамье спортсменку из Норвегии признали лучшей "летающей" лыжницей мира

Губернатор Пермского края Максим Решетников и президент федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья РФ Дмитрий Дубровский вручили награды победителям Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин (Русский тур), сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Побороться за призовые места в Чайковский приехали более 50 спортсменов из 12 стран мира: России, Австрии, Норвегии, Финляндии, США, Италии, Франции, Румынии, Японии, Германии, Казахстана. От прикамья в соревнованиях участвовали спортсмены Ксения Каблукова, Александра Тихонович и Егор Усачев.

Состязания длились два дня, их посмотрели свыше 4 тыс. человек. Кроме того, велась онлайн трансляция. Были разыграны три трофея - награда Русского тура "Синяя птица", Кубок Наций и Большой Хрустальный глобус. Заключительный этап соревнований, а также церемония награждения победителей состоялись 24 марта.

Марен Лундбю, Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Кубок Наций получила сборная лыжниц из Германии - спортсменки показали лучший результат общего зачета всех этапов Кубка мира. Большой Хрустальный глобус взяла спортсменка из Норвегии Марен Лундбю – победительница общего зачета всех этапов Кубка мира. Континентальный Кубок среди мужчин завоевал – Клеменс Айгнер (Австрия).

Губернатор Максим Решетников отметил, что столь масштабные соревнования являются залогом сотрудничества двух субъектов страны - Пермского края и Свердловской области. Отметим, что несмотря на то, что Русский тур "Синяя птица" проводится в рамках Кубка мира, он имеет особый статус. Проект был разработан в Пермском крае, где расположен один из лучших трамплинных комплексов мира. Идею поддержали коллеги из Свердловской области, в итоге получился "Русский тур", который был представлен губернатором Максимом Решетниковым рейс-директору Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин Чике Йошида.

"Проведение "Русского тура" в Чайковском – инициатива федерации по прыжкам на лыжах Пермского края, которую поддержала федерация РФ. Мне кажется, залогом успеха мероприятия стало взаимодействие двух субъектов. Мы впервые организовали мероприятие такого уровня в сотрудничестве с коллегами из Свердловской области. Отдельное спасибо Чайковскому и его жителям, потому что без их поддержки, без этой атмосферы такие соревнования не переживаются. Мы рассчитываем, что и дальше будем принимать здесь соревнования федерального и мирового уровня: они нужны Чайковскому, Пермскому краю, Свердловской области и в целом стране", - заявил губернатор.

Президент федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья РФ Дмитрий Дубровский дал высокую оценку организации соревнований. Он отметил, что состязания прошли на высоком уровне, тур и финальные этапы завершились блестяще: поступают положительные отзывы от международной лыжной федерации, спортивного руководства страны.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Прикамье спортсменку из Норвегии признали лучшей "летающей" лыжницей мира

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Марен Лундбю, Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина, Русский тур, Синяя птица, Хрустальный глобус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Правильно ли отказали Грудинину в передаче мандата?

Результаты 5698

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети