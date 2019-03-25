Фильм "Балканский рубеж" в Сербии идет с большим успехом

Российский фильм "Балканский рубеж", выход которого был приурочен к 20-летней годовщине бомбардировок силами НАТО Югославии, имеет большой успех в Сербии. Об этом рассказал корреспонденту Накануне.RU, находящемуся в Белграде, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Сербия Александр Чепурин.

"Фильм я смотрел, он прошел с огромным успехом здесь, в Сербии. Я сейчас разговаривал с Милошем Биковичем (один из главных героев в фильме, – прим.). Он говорит, что во всех кинотеатрах люди встают на определенных местах, в Сербии кино принято замечательно. На мой взгляд, фильм сделан высокопрофессионально, с душой, красиво. Сколько я слышал отзывов сербов, все они смотрели его с большим удовольствием. Настоящие герои, настоящие люди. Мы надеемся, во-первых, что у нас и в Сербии этот фильм больше посмотрят, а во-вторых, сотрудничество русских и сербских актеров, кинематографистов продолжится. Это еще и вклад в наши двусторонние отношения", – сказал Александр Чепурин.



Александр Чепурин – в центре



Актер Милош Бикович

"Об этих событиях говорят постоянно, пишут постоянно. Это такой сербский шрам, – отмечает Чепурин. – Мне кажется, что фильм вовремя был сделан, и к нему огромный интерес".

Проходя по улицам Белграда, трудно не заметить огромное количество постеров "Балканского рубежа". При этом афиш других кинолент, за исключением нескольких местных сериалов, увидеть в центре столицы практически невозможно.

Местные жители рады тому, что тема так масштабно освещается на большом экране.

Выход фильма, в том числе, напомнил, что в конце 20 века в мировой истории произошли, как минимум, две крупные политические катастрофы – развал СССР и начало развала Югославии. "Интеграция" в капиталистический западный мир непременно сопровождалась кровопролитием, бомбардировками и расчленением стран социалистического блока.

О событиях 20-летней давности в Сербии и сегодня напоминает многое, например, бывшее здание министерства обороны Югославии до сих пор стоит в самом центре Белграда в полуразрушенном виде. Строение не сносят и не ремонтируют намеренно – чтобы помнили.

А в Дрвенграде Эмира Кустурицы (в двухстах километрах от столицы) есть условная тюрьма гуманизма и ренессанса, туда именитый режиссер "заключил" бывшего генсека НАТО Хавьер Солану и Джорджа Буша-младшего. Как ранее признавался сам режиссер, пока они "сидят", на Балканах будет спокойно.

И сегодня сербский народ ищет поддержки и взаимопомощи со стороны дружественных государств в разрешении международных вопросов и конфликтов.

"Русский и сербский народы – не только дружественные народы. Их объединяет и сближает и вера, и историческое и почти одинаковое культурное наследие. Россия – это мощная большая держава, большой народ, Сербия – это маленький народ. Но Сербии посчастливилось, что она всегда свою маленькую лодку привязывала к большой братской русской лодке", – сказал на днях патриарх Сербской Православной Церкви (СПЦ) Ириней.

"Кроме духовной поддержки, которая важна для нас, российский народ и государство всегда было с нами, когда было очень трудно. Были и такие моменты в истории, когда Россия не смогла нам помочь, но надо отметить, что даже в это время она не делала нам проблем, не отнимала сил у нас, в отличие от так называемых "союзников" и "друзей. И сегодня Сербия в очень трудном положении, находится в окружении бывших друзей. Они сейчас на нас смотрят по-другому. Сейчас тоже, еще как нужна помощь России, мы ее ждем и ожидаем. В первую очередь, мы желаем и надеемся на помощь России в том, чтобы мы сохранили Косово", – отметил патриарх.



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