Фильм "Балканский рубеж" в Сербии идет с большим успехом

25 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России За рубежом

Фильм "Балканский рубеж" в Сербии идет с большим успехом

Российский фильм "Балканский рубеж", выход которого был приурочен к 20-летней годовщине бомбардировок силами НАТО Югославии, имеет большой успех в Сербии. Об этом рассказал корреспонденту Накануне.RU, находящемуся в Белграде, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Сербия Александр Чепурин.

"Фильм я смотрел, он прошел с огромным успехом здесь, в Сербии. Я сейчас разговаривал с Милошем Биковичем (один из главных героев в фильме, – прим.). Он говорит, что во всех кинотеатрах люди встают на определенных местах, в Сербии кино принято замечательно. На мой взгляд, фильм сделан высокопрофессионально, с душой, красиво. Сколько я слышал отзывов сербов, все они смотрели его с большим удовольствием. Настоящие герои, настоящие люди. Мы надеемся, во-первых, что у нас и в Сербии этот фильм больше посмотрят, а во-вторых, сотрудничество русских и сербских актеров, кинематографистов продолжится. Это еще и вклад в наши двусторонние отношения", – сказал Александр Чепурин.

чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Сербия Александр Чепурин(2019)|Фото: Накануне.RU
Александр Чепурин – в центре

актер Милош Бикович(2019)|Фото: Накануне.RU
Актер Милош Бикович

"Об этих событиях говорят постоянно, пишут постоянно. Это такой сербский шрам, отмечает Чепурин. Мне кажется, что фильм вовремя был сделан, и к нему огромный интерес".

"Балканский рубеж", постер фильма в Сербии, Белград(2019)|Фото: Накануне.RU

Проходя по улицам Белграда, трудно не заметить огромное количество постеров "Балканского рубежа". При этом афиш других кинолент, за исключением нескольких местных сериалов, увидеть в центре столицы практически невозможно.

"Балканский рубеж", постер фильма в Сербии, Белград(2019)|Фото: Накануне.RU

Местные жители рады тому, что тема так масштабно освещается на большом экране.

"Балканский рубеж", постер фильма в Сербии, Белград(2019)|Фото: Накануне.RU

Выход фильма, в том числе, напомнил, что в конце 20 века в мировой истории произошли, как минимум, две крупные политические катастрофы – развал СССР и начало развала Югославии. "Интеграция" в капиталистический западный мир непременно сопровождалась кровопролитием, бомбардировками и расчленением стран социалистического блока.

О событиях 20-летней давности в Сербии и сегодня напоминает многое, например, бывшее здание министерства обороны Югославии до сих пор стоит в самом центре Белграда в полуразрушенном виде. Строение не сносят и не ремонтируют намеренно – чтобы помнили.

бывшее здание министерства обороны Югославии, Белград(2019)|Фото: Накануне.RU

бывшее здание министерства обороны Югославии, Белград(2019)|Фото: Накануне.RU

бывшее здание министерства обороны Югославии, Белград(2019)|Фото: Накануне.RU

А в Дрвенграде Эмира Кустурицы (в двухстах километрах от столицы) есть условная тюрьма гуманизма и ренессанса, туда именитый режиссер "заключил" бывшего генсека НАТО Хавьер Солану и Джорджа Буша-младшего. Как ранее признавался сам режиссер, пока они "сидят", на Балканах будет спокойно.

бывший генсек НАТО Хавьер Солана и Джордж Буш младший в условной тюрьме, Дрвенград Эмира Кустурицы, Сербия(2019)|Фото: Накануне.RU

И сегодня сербский народ ищет поддержки и взаимопомощи со стороны дружественных государств в разрешении международных вопросов и конфликтов.

граффити, Косово, Белград(2019)|Фото: Накануне.RU

"Русский и сербский народы не только дружественные народы. Их объединяет и сближает и вера, и историческое и почти одинаковое культурное наследие. Россия – это мощная большая держава, большой народ, Сербия – это маленький народ. Но Сербии посчастливилось, что она всегда свою маленькую лодку привязывала к большой братской русской лодке", сказал на днях патриарх Сербской Православной Церкви (СПЦ) Ириней.

Патриарх Сербской Православной Церкви (СПЦ) Ириней(2019)|Фото: Накануне.RU

"Кроме духовной поддержки, которая важна для нас, российский народ и государство всегда было с нами, когда было очень трудно. Были и такие моменты в истории, когда Россия не смогла нам помочь, но надо отметить, что даже в это время она не делала нам проблем, не отнимала сил у нас, в отличие от так называемых "союзников" и "друзей. И сегодня Сербия в очень трудном положении, находится в окружении бывших друзей. Они сейчас на нас смотрят по-другому. Сейчас тоже, еще как нужна помощь России, мы ее ждем и ожидаем. В первую очередь, мы желаем и надеемся на помощь России в том, чтобы мы сохранили Косово", отметил патриарх.

сербская полиция, плакаты перед Министерством иностранных дел Сербии в Белграде, флаги России и Китая, Косово(2019)|Фото: Накануне.RU

реклама Газпрома в Белграде, сербские и российские флаги(2019)|Фото: Накануне.RU
Реклама "Газпрома" в Белграде

плакат, бомбардировки НАТО по Югославии, 24 марта 1999 года, "Мы помним", Русский дом в Белграде(2019)|Фото: Накануне.RU
Плакат у Русского дома в Белграде

магниты, Броз Тито, Владимир Путин, Белград, Югославия(2019)|Фото: Накануне.RU
Магниты с Путиным и не только

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Фильм "Балканский рубеж" в Сербии идет с большим успехом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: балканский рубеж, бомбардировки югославии, Александр Чепурин, Милош Бикович



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Правильно ли отказали Грудинину в передаче мандата?

Результаты 5698

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети