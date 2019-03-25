25 Марта 2019
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Ямал и Югра – в лидерах среди регионов по доступности ипотеки

Регионом с самой доступной для жителей ипотекой стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

В 2018 году доля семей, которые могли бы взять ипотеку, составила 68,2% населения. Согласно рейтингу РИА Новости, это на 3,6% больше, чем в прошлом году.

На втором месте – Магаданская область (61,8%), на третьем – Ханты-Мансийский округ (55,9%).

Челябинская область на 12-й строчке рейтинга (39,2%), Тюменская – на 15 месте (38,9%), Свердловская область – на 46-м (27,8%).

Сложнее всего купить жилье оказалось на Кавказе. В Дагестане только 10,3% населения могли бы взять ипотеку, в Ингушетии этот показатель составил 8%¸в Чечне - 7,8%.

В пятерку аутсайдеров также вошли Крым (13,6%) и Севастополь (13,2%).

21 марта Госдума в первом чтении приняла законопроект об "ипотечных каникулах". Президент РФ Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.

Законопроект позволяет гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, отложить выплату ипотечного кредита на срок до шести месяцев. К обстоятельствам для получения "ипотечных каникул" законодатели отнесли потерю работы, а следовательно и доходов, снижение доходов, временную нетрудоспособность более двух месяцев, потерю кормильца и получение инвалидности.

В марте сообщалось, что ставки по ипотеке выросли до 10,7%. Центробанк России, однако, рассчитывает на стабилизацию ипотечных ставок и отслеживает ситуацию.

Как сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, в прошлом году выдачи по ипотеке выросли практически на 50%, было выдано 3 трлн ипотечных кредитов, и ставки были достаточно низкими.

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Ямал и Югра – в лидерах среди регионов по доступности ипотеки

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Теги: ипотека, регионы, ямал, югра



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