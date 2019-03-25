"Вот и добавили по 150 на мусор": в Екатеринбурге мусоровоз провалился под землю

В Екатеринбурге мусоровоз провалился под землю. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в соцсетях.

Как говорится в сообществе "Инцидент Екатеринбург", все случилось в воскресенье возле "Атриум Палас Отеля".

"Когда по всей России тает асфальт, а в Грязьбурге - еще и тротуарная плитка", - написал автор фото Евгений Воронцов.

Причина провала не уточняется. Пользователи высказали свои предположения.

"Ничего удивительного, по весне всегда так", "Это все потому, что кто-то слишком много ест!", "Вот и добавили по 150 на мусор. Аж увезти не могут - асфальт трещит", - комментируют уральцы.