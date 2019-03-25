Проект подорожал втрое: прокуратура пожаловалась на РЖД из-за Московского транспортного узла

Проект развития Московского транспортного узла привлёк внимание Генеральной прокуратуры.

Как сообщает "Коммерсант", генпрокурор Юрий Чайка ещё 26 февраля направил президенту РФ письмо о нарушениях договоров на строительство железнодорожной инфраструктуры, допущенных Росжелдором и РЖД в 2012 – 2018 гг. По мнению Юрия Чайки, в результате этих нарушений возросли стоимость и сроки проведения работ.

Завершить их планируется теперь к 2025 г. вместо 2020 г., а смета возросла втрое, до 691 млрд руб. При этом отсутствие в договорах целевых показателей не позволяет выставить штрафы. Кроме того, большинство объектов строится без положительного заключения Главгосэкспертизы.

Сообщается, что президент Владимир Путин дал премьер-министру Дмитрию Медведеву поручение "разобраться и принять меры" в связи с обращением прокуратуры.