Работу полигона ТБО в Полетаево могут приостановить из-за нелегальных мигрантов

19 иностранных граждан проживают в непригодных для жилья помещениях и занимаются сортировкой мусора на полигоне ТБО в Полетаево, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД по итогам проверки.

13 человек без документов были доставлены в отдел полиции для установления личности.

"Пресечено 14 административных правонарушений, из них 7 – по статье 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил въезда и режима пребывания (проживания) в Российской Федерации и 7 – по статье 18.10 за незаконное осуществление трудовой деятельности", - рассказали в пресс-службе.

По решению суда два иностранных гражданина будут выдворены за пределы России.

На нарушителей миграционного законодательства наложены административные штрафы на общую сумму 28 тысяч рублей.

Кроме того, устанавливается работодатель, который незаконно использовал труб иностранных работников. Нарушителю грозит штраф в размере до 800 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, на прошлой неделе полигон ТБО в Полетаево посетил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. На въезде на полигон главу области с плакатами встречали жители поселка, выступающие против объекта. Чтобы пообщаться с главой области, жителям пришлось штурмом брать объект.