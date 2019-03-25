В Перми концертом почтят память погибших в кемеровской "Зимней вишне"

В Пермской филармонии состоится концерт, посвящённый памяти погибших в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он пройдёт в Органном зале. Органист Кафедрального собора Калининграда Мансур Юсупов выступит вместе с Уральским государственным камерным хором Пермской краевой филармонии. В программе – "Ave Maria" Сезара Франка, "Stabat Mater" для хора, органа, сопрано соло и контральто Антонио Вивальди, "Messe Breve" Ив Кастагнет, "В памяти" Тьерри Эскеша и "Реквием" ор.148 для хора, органа и квартета солистов Роберта Шумана. Вход на концерт бесплатный, билет с местом можно получить в кассе зала.

Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошёл 25 марта 2018 г. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Позже сгоревший ТЦ снесли.