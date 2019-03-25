СМИ: авиакомпания Utair попросила списать долги

Авиакомпания Utair попросила списать ей 31,4 млрд задолженности, сообщают "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

Свой вариант реструктуризации долга авиакомпания озвучила на встрече с банками-кредиторами, которая состоялась 21 марта. Компания попросила полностью списать 12-летний синдицированный кредит - по данным на 14 февраля 2019 г. задолженность по этому кредиту составляет 23,7 млрд руб., а также половину семилетнего синдиката - по нему компания задолжала 15,4 млрд руб.

Отметим, что общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб., из них 17,4 млрд руб. - долг перед Сбербанком, 13,3 млрд руб. - по облигациям и 4,9 млрд руб. - перед структурами прежнего владельца, "Сургутнефтегаза". О списании этих долгов речи не идет, сообщает издание.

Как сообщало Накануне.RU, перевозчик испытывает финансовые трудности. В 2015 г. компания была близка к банкротству. В ноябре 2015 г. стало известно, что Utair подписала соглашения о реструктуризации 43 млрд руб. долга с синдикатом из 11 банков. Перевозчик заключил два соглашения о синдицированных кредитах с банками, первое на 18,9 млрд руб. на семь лет, второе на 24,1 млрд руб. на 12 лет, под первый кредит правительство одобрило госгарантии на 9,5 млрд руб. В ноябре 2018 г. в авиакомпании Utair вновь заговорили о реструктуризации.

Отметим также, что в отношении компании поступило уже несколько исков с требованием признать Utair банкротом.