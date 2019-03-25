В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в ООО "Общественный городской транспорт"

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных в отношении ООО "Общественный городской транспорт", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ущерб составил более 1 млн руб.

Как ранее сообщило Накануне.RU, КСП города была проведена проверка предприятия, в ходе которой были выявлены факты умышленного завышения стоимости ремонтных работ за счет применения повышающих коэффициентов, не предусмотренных условиями заключенного с ООО "Первая Гильдия+" договора на сумму свыше 3,5 млн руб. Также должностными лицами оформлялись фиктивные работы по техническому обслуживанию автобусов на сумму свыше 2,7 млн руб.

"Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления", - отметили в ГУ МВД.

Добавим, в настоящий момент расследуется уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями.