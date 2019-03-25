Неизвестный проник на военную базу США в Японии и устроил взрыв

Взрыв произошел на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран на японском острове Окинава.

Инцидент произошел вечером 24 марта. Неизвестный разрезал оградительную сетку и проник на территорию базы.

У двери офиса представительства минобороны Японии он взорвал баллон с газом и скрылся, сообщает РИА Новости со ссылкой на NHK.

Военные базы Пентагона появились на территории Японии после Второй мировой войны и до сих пор не выведены оттуда, несмотря на произошедшую за эти годы демилитаризацию и многочисленные протесты местных жителей.