Объявленный в розыск фигурант дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" задержан в Польше

Бывший гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслав Вишневский, который проходит по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", задержан.

Ранее сообщалось, что Вишневский в 2016 году уехал из России в Испанию. В ноябре прошлого года его объявили в международный розыск.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в действиях Вишневского усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). После объявления в розыск он был заочно арестован. В данный момент Вишневский задержан в Польше, сейчас прорабатывается вопрос его экстрадиции.

Представитель СКР добавила, что в рамках трех уголовных дел о трагедии в "Зимней вишне" следователи привлекли к уголовной ответственности 15 человек.

Напомним, недавно в МЧС вступились за пожарных, которые проходят по делу о пожаре в торговом центре.