Суд ликвидировал "Камчаткомагропромбанк"

Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал "Камчаткомагропромбанк". Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, соответствующее исковое заявление Банка России было принято к производству в начале месяца. Заявлялось, что у лишённой лицензии организации не найдено признаков банкротства, а потому, согласно закону, она должна быть ликвидирована.

"Доказательств, свидетельствующих о неисполнении ПАО "Камчаткомагропромбанк" обязанности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей материалы дела не представлено", — говорится в сообщении арбитража.

Превышение стоимости актива организации над размером её обязательств, как отметили в пресс-службе суда, составляет 15 млн рублей.

"Судом удовлетворён иск о принудительной ликвидации кредитной организации", — говорится в сообщении.

Ликвидатором станет госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов".