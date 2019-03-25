Эрдоган предложил устроить мечеть в бывшем соборе Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил сменить статус стамбульского собора Святой Софии на мечеть.
"И люди всех вероисповеданий смогут посещать её бесплатно", — передаёт РБК его слова, сказанные в эфире телерадиокомпании TGRT.
Собор Святой Софии — Премудрости Божией — бывший патриарший православный собор, впоследствии — мечеть, ныне — музей. Является всемирно известным памятником византийского зодчества и символом "золотого века" Византии.