Милонов предложил запретить в России продукты с трансжирами

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил Минмпромторгу и Минздраву совместно проработать вопрос изменения законодательства на предмет поэтапного снижения использования искусственных трансжиров в российской пищевой промышленности вплоть до полного её запрета.

Как передаёт "РИА Новости", парламентарий в своём письме указал, что количество таких веществ в пище россиян "достигает подчас 40-50%".

"Особо отличается в этом смысле сетевой фастфуд", — говорится в письме.

Милонов также отметил, что искусственно гидрогенизированные жиры, по мнению Всемирной организации здравоохранения, являются источником разнообразных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых.

"Необходимо выработать национальную стратегию отказа от трансжиров, постепенно снижая норму их потребления до нулевой отметки", — заключил депутат.

Письмо направлено на имена глав Минздрава и Минпромторга Вероники Скворцовой и Дениса Мантурова.