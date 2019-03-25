Росстат: российские семьи заводят второго ребенка, чтобы развлечь первого

Росстат выяснил, с какой целью российские семьи заводят второго ребенка.

Женщины и мужчины чаще всего называют одну и ту же причину — это желание, чтобы первый ребенок не чувствовал себя одиноким. Об этом сообщили 68,7% женщин и 62,5% мужчин.

Второй по популярности ответ для мужчин — желание супруги завести второго ребенка (61,5%), для женщин - ​научить старшего ребенка заботиться о младших (54,8%).

Среди других причин половина россиян назвали: желание укрепить семью; не быть бедным и одиноким в старости; просьба первого ребенка о брате или сестре.

Расчет на получение средств господдержки - материнский капитал, льготы и дотации - назвали среди причин завести второго ребенка 36,2% мужчин и 42% женщин, сообщает РБК.