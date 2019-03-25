25 Марта 2019
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Составлен рейтинг самых надежных внедорожников

Стали известны самые надежные внедорожники 2019 года.

Возглавил рейтинг сайта "Автоновости дня" автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Цены на него начинаются от 2,4 млн руб. Модель оснащена полным приводом и рамной конструкцией. Еще один плюс - высокий уровень комфорта и проходимость.

Второе место занял Mitsubishi Pajero Sport со стартовой ценой в 2,3 млн руб. Как считают эксперты, благодаря стальной лонжеронной раме этот автомобиль является крайне надежным.

Subaru Forester замыкает тройку лидеров. Его начальная стоимость - 2 млн руб. Многодисковая муфта данного авто, ответственная за то, какой процент мощности двигателя достанется задним колесам, распределяет крутящий момент в зависимости от текущей ситуации на дороге, сообщает телеканал "Звезда".

Напомним, в январе был составлен список самых популярных моделей автомобилей у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Рейтинг опубликовали эксперты агентства "Автостат". В 2018 года бестселлером в российской столице стал автомобиль Kia Rio, который купили 13,5 тыс. москвичей. На втором месте - Volkswagen Polo (11,9 тыс. экземпляров).

Лидером авторынка Санкт-Петербурга остался седан Hyundai Solaris — за прошлый год его купили 5,5 тыс. жителей города. На втором месте расположился седан Volkswagen Polo (5,4 тыс. экземпляров).

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Теги: автомобили, внедорожники



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