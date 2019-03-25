Жители Екатеринбурга встретятся с космонавтом Сергеем Прокопьевым

Встреча с космонавтом-испытателем Сергеем Прокопьевым пройдет в Екатеринбурге.

Она состоится 29 марта в кинотеатре "Салют". В этот день все желающий смогут пообщаться с первым космонавтом из Екатеринбурга. После встречи пройдет автограф сессия.

Сергей Прокопьев совершил первый космический полет с 6 июня 2018 по 20 декабря 2018 в составе экипажа на Международную космическую станцию, став первым космонавтом из Екатеринбурга.

Напомним, в октябре Прокопьев ответил на вопросы с борта МКС. Прокопьев рассказал, как тестируют космонавтов на психологическую совместимость, что его удивило, когда оказался на орбите. Космонавт также отметил, что полёт - это приз за терпение и подготовку.