25 Марта 2019
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Экономика В России

В ФНС прокомментировали сообщения о блокировки счетов самозанятых

Федеральная налоговая служба предложила самозанятым россиянам во избежание блокировки их банковских счетов из-за подозрительных операций, заранее предупредить кредитные организации об их статусе.

Зарегистрированным как самозанятые предпринимателям стоит предоставить банкам справку о своей деятельности. В свою очередь, банкам следует перед блокировкой проверять статус налогоплательщика.

"Получать информацию о том, является ли физическое лицо налогоплательщиком налога на профессиональный доход, возможно и в автоматизированном режиме через публичный API ФНС", — сообщили в ФНС, сообщает РБК.

Ранее о том, что самозанятые могут столкнуться с блокировкой счетов и личных карт, сообщил гендиректор AML Technology Артем Верба. Банки считают подозрительными массовые переводы и могут заблокировать счет по "антиотмывочному" закону, объяснил он. Кроме того, существует риск, что самозанятых в своих схемах будут использовать обнальщики.

Тем временем, Федеральная налоговая служба к лету предложит решения для распространения системы регистрации самозанятых на все регионы России, рассказал глава ФНС Михаил Мишустин на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Сейчас эксперимент запущен в четырех регионах, в системе зарегистрировались порядка 34 тыс. человек. Планировалось, что в пилотных регионах эксперимент продлится 10 лет. Однако Минфин уже заявлял о том, что налог появится в других регионах через год.

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В ФНС прокомментировали сообщения о блокировки счетов самозанятых

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Теги: самозанятые, ФНС, налог



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