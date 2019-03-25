25 Марта 2019
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Экономика В России Крым

10 тысяч на каждого: экономисты подсчитали стоимость присоединения Крыма к РФ

Каждый россиянин, включая детей и пенсионеров, заплатил за присоединение Крыма к РФ около 10 тыс. руб.

Такие цифры сообщил экс-замминистра финансов РФ и бывший зампред ЦБ, экономист Сергей Алексашенко в своей книге "Русское экономическое чудо: что пошло не так?".

"Полтора триллиона рублей. Очень грубо — по 10 тысяч с каждого российского гражданина, включая беспомощных стариков и младенцев. Или расходы федерального бюджета на образование на протяжении двух лет. Или расходы на здравоохранение на протяжении трех лет. Или расходы на культуру на протяжении пятнадцати лет. Или финансирование Российской академии наук в течение 357 лет", — пишет автор.

Однако Алексашенко увидел и положительные стороны присоединения полуострова - увеличение территории РФ на 27 тыс. кв. м (0,15% от всей территории страны) и населения на 2,2 млн человек.

Как считает экономист, самый главный минус - финансовая несамостоятельность Крыма. Всего за 2014−2019 годы сумма дотаций полуострова составила около 580 млрд руб. Еще 120 млрд руб. Москва передала в качестве поддержки бюджета Севастополя.

Помимо прямых расходов есть косвенные, например, на выплату пенсий, вложения в госкомпании. Всего получилось около $24 млрд или 1,5 трлн руб. расходов на Крым, сообщает Forbes.

Тем временем, в Госдуме РФ создают рабочую группу для анализа ущерба, нанесенного Крыму Украиной. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба нижней палаты.

Группу возглавит первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников. В состав войдут депутаты всех фракций и профильных комитетов, эксперты, ученые, а также представители Крыма и Севастополя.

По словам Володина, будет создан итоговый документ, в котором будут "обоснованные цифры, факты".

Напомним, о необходимости взысканий с Украины за нанесенный Крыму и Севастополю ущерб Володин заявил 15 марта в Симферополе, в ходе совместного заседания Совета ГД и Госсовета республики.

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10 тысяч на каждого: экономисты подсчитали стоимость присоединения Крыма к РФ

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Теги: Крым, экономика, ЦБ



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