Эксперты прогнозируют снижение ставок по банковским вкладам

Крупные российские банки, как ожидается, приступят к снижению ставок по вкладам и кредитам уже через неделю.

По словам экспертов, это может произойти после 31 марта, когда закончатся сроки действия сезонных депозитов. Представители банков говорят, что для них решение Центробанка оставить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых было ожидаемо.

Данный прогноз уже учтён кредитными организациями, поэтому существенного влияния на их процентную политику оно не окажет, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, 22 марта совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Регулятор указал на повышенные инфляционные ожидания населения и предприятий и отложенный эффект повышения НДС. Центробанк допустил переход к снижению ключевой ставки в 2019 году.