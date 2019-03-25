25 Марта 2019
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Общество Крым

Собраны все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Рабочие установили все пролеты железнодорожной части Керченского моста.

Как сообщили Накануне в инфоцентре "Крымский мост", это 160 тыс. т металлоконструкций на 307 опорах. Более 6 км пролетов расположено над акваторией, остальные — над сухопутными участками в Керченском проливе.

Вес одного железнодорожного пролета более 500 т. На сухопутные опоры пролеты монтировали кранами, на морские — надвигали мощными домкратами.

Напомним, автомобильная часть моста была открыта 15 мая 2018 года.

Как сообщалось ранее, КЖД назвала дату старта продаж билетов на поезда, идущие по новому мосту - 9 декабря 2019 года.

Стартовыми городами сообщения с Крымом станут Москва, Мурманск, Екатеринбург, Петербург, Брянск и Кисловодск. Составы будут курсировать до Симферополя, Севастополя и Евпатории. Всего на маршрут планируется поставить в тестовом режиме 10 пар поездов.

Тем временем, в июле протестируют архитектурную подсветку арочных пролетов Крымского моста. Она будет выполнена в цветах флага России. Как сообщил заместитель начальника компании "СГМ-Мост" Дмитрий Кондаков, в настоящее время смонтировано половина подсветки. Осталось установить освещение на железнодорожном арочном пролете. Полностью завершить монтаж и тестирование подсветки планируется к декабрю.

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Собраны все пролеты железнодорожной части Крымского моста

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Теги: Крым, мост, железная дорога



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