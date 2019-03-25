25 Марта 2019
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Политика В России

В Кремле рассказали, как начинается утро Путина

Стал известен утренний график президента РФ.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин начинает свой день работой с информацией и телефонными звонками.

"Он работает с информацией, которую получает по линии разных ведомств, и телефонные звонки, к нему приходят ближайшие помощники, он вызывает министров, руководителей ведомств, звонит, задает вопросы по ситуации, сам получает для себя какой-то апдейт и по внутренним делам в первую очередь, и по международным", - сказал пресс-секретарь главы государства. По его словам, после этого начинается "публичная часть рабочего дня", сообщает "Российская газета".

"Иногда постановка той или иной темы влечет за собой звонки другим министрам, совещание селекторное, которое Путин проводит, у него пульт на столе, и он может моментально несколько человек вывести на общую связь и провести такое сиюминутное совещание. Это обычная практика", - сообщил Песков.

Ранее Песков посетовал на то, что Путин не может позволить себе даже одного полного дня отдыха, а рабочая программа Владимира Путина на праздники всегда непредсказуема. По его словам, у президента не бывает отдыха в "общечеловеческом понимании" - несколько дней.

В октябре 2018 года Путин раскрыл секрет своей работоспособности. По словам президента, дополнительные силы он получает от общения с успешными людьми. "Самая лучшая энергетика — это общение с такими людьми, как вы", — сказал глава государства и добавил, что "это всегда такой хороший впрыск энергии".

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В Кремле рассказали, как начинается утро Путина

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Теги: Владимир Путин, президент



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