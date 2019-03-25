25 Марта 2019
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В НАТО объяснили необходимость бомбардировок Югославии

Операция НАТО "Союзная сила", в ходе которой в 1999 году осуществлялись бомбардировки Югославии, была проведена, чтобы остановить боевые действия в Косове.

Как сообщили в пресс-службе военно-политического блока, решение было принято после неудавшихся попыток ООН и международной контактной группы найти мирное решение кризиса. "Применение силы НАТО было необходимым и легитимным", — сообщили в Североатлантическом Альянсе.

Тем временем, в российской миссии при НАТО отметили, что конфликтный потенциал в регионе сохраняется до сих пор, как и вопрос с международным признанием Косова.

Ранее в МИД РФ заявил, что в ходе бомбардировок Югославии в НАТО грубо нарушили основополагающие принципы международного права и противоречила обязательствам государств-членов блока. "Это пятно позора навсегда останется на репутации НАТО", — говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что в 1999 году произошли бомбардировки Югославии силами НАТО, это была операция вмешательства, направленная против Союзной Республики во время войны в Косово. Американцы и их союзники бомбили не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру, вследствие чего погибло около 2 тыс. мирных жителей, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тыс. человек были ранены. Причиной акта агрессии впоследствии Международный трибунал признал "преступления против человечности" югославских служб безопасности.

Но кто на самом деле совершил преступления против человечности, остается под вопросом. Советский и российский политический деятель, народный депутат СССР, полковник Виктор Алкснис объясняет, что роль российского контингента в югославских событиях была совсем небольшой и ограничивалась добровольцами до определенного этапа. В любом случае, руководство РФ и окружение Ельцина предали не только сербов, но и собственных военных.

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В НАТО объяснили необходимость бомбардировок Югославии

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Теги: НАТО, Югославия, бомбардировки



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