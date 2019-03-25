В Венесуэлу прибили российские военные

В Венесуэлу прибыли российские военнослужащие.

Как сообщил дипломатический источник в Каракасе, они будут участвовать "в двусторонних консультациях". Визит связан с выполнением соглашений, которые были подписаны сторонами много лет назад. "У России [с Венесуэлой] есть контракты, которые находятся в стадии осуществления, в том числе по военно-техническому сотрудничеству", — заявил собеседник РИА "Новости", подчеркнув, что в этом событии "нет ничего загадочного".

24 марта в Венесуэлу приземлились два самолета со ста российскими военнослужащими. Лайнеры также доставили 35 т груза.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что лидер США Дональд Трамп поручил убить его. Причем приказ отдан, по словам венесуэльского президента, правительству Колумбии и одновременно колумбийской мафии.

Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующей власти. Законный президент Венесуэлы заявил, что готов общаться с оппозицией и сесть за официальный стол переговоров.

23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. В США признали легитимность действий Гуаидо.