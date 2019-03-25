СМИ: расследование не подтвердило сговор между Москвой и избирательным штабом Трампа

Американский спецпрокурор Роберт Мюллер сообщил об отсутствии сговора между Москвой и избирательным штабом действующим президентом США Дональдом Трампом.

Данные об этом содержатся в докладе, подготовленном по итогам расследования. Документ направлен руководству юридических комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса. Как сообщили в Минюсте США, главной задачей разбирательства было установление возможной причастности американских граждан, имеющих отношение к избирательному штабу Трампа к приписываемым Москве попыткам оказать воздействие на ход предвыборной кампании в 2016 году, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Мюллер, ведущий дело о "российском вмешательстве", попросил суд отклонить ходатайство компании Евгения Пригожина Concord Management and Consulting LLC о раскрытии улик. По мнению спецпрокурора, это может повредить расследованию, а также национальной безопасности США.