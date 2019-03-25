СМИ: расследование не подтвердило сговор между Москвой и избирательным штабом Трампа

25 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России За рубежом

СМИ: расследование не подтвердило сговор между Москвой и избирательным штабом Трампа

Американский спецпрокурор Роберт Мюллер сообщил об отсутствии сговора между Москвой и избирательным штабом действующим президентом США Дональдом Трампом.

Данные об этом содержатся в докладе, подготовленном по итогам расследования. Документ направлен руководству юридических комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса. Как сообщили в Минюсте США, главной задачей разбирательства было установление возможной причастности американских граждан, имеющих отношение к избирательному штабу Трампа к приписываемым Москве попыткам оказать воздействие на ход предвыборной кампании в 2016 году, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Мюллер, ведущий дело о "российском вмешательстве", попросил суд отклонить ходатайство компании Евгения Пригожина Concord Management and Consulting LLC о раскрытии улик. По мнению спецпрокурора, это может повредить расследованию, а также национальной безопасности США.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: расследование не подтвердило сговор между Москвой и избирательным штабом Трампа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: российское дело, выборы в США, Трамп



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.03.2019 09:24 Мск Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Правильно ли отказали Грудинину в передаче мандата?

Результаты 4537

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети