Сломавшийся посреди моря в Норвегии лайнер прибыл в порт

Норвежский круизный лайнер Viking Sky, у которого отказал один из двигателей, прибыл в порт города Молде. Паром был отбуксирован с помощью других судов.

Ранее с судна начали спасать людей. Сообщалось, что вертолеты пытаются эвакуировать пассажиров.

Всего было эвакуировано 463 человека из почти 1,4 тысячи, остальные были доставлены на берег на лайнере, передает ТАСС.

Накануне у норвежского судна во время шторма вышел из строя один из двигателей. Лайнер потерял ход.

По данным посольства, четверо россиян находятся на борту Viking Sky, это члены экипажа.