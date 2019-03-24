Сломавшийся посреди моря в Норвегии лайнер прибыл в порт
Норвежский круизный лайнер Viking Sky, у которого отказал один из двигателей, прибыл в порт города Молде. Паром был отбуксирован с помощью других судов.
Ранее с судна начали спасать людей. Сообщалось, что вертолеты пытаются эвакуировать пассажиров.
Всего было эвакуировано 463 человека из почти 1,4 тысячи, остальные были доставлены на берег на лайнере, передает ТАСС.
Накануне у норвежского судна во время шторма вышел из строя один из двигателей. Лайнер потерял ход.
По данным посольства, четверо россиян находятся на борту Viking Sky, это члены экипажа.