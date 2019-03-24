Трамп подпишет документ о суверенитете Израиля над Голанами 25 марта

24 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

Трамп подпишет документ о суверенитете Израиля над Голанами 25 марта

Президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта.

Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

Как передает агентство Рейтер, документ будет подписан в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее американский лидер выразил намерение признать полный суверенитет Израиля над Голанами. Это заявление было подвергнуто критике в российском МИД как пренебрежение норм международного права, а также принципа "земля в обмен на мир".

Евросоюз не признает Голанские высоты частью Израиля, заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянич.

Голанские высоты были оккупированы Израилем в 1967г. и впоследствии аннексированы. Захваченная Израилем территория составляет чуть более 1 тыс. кв. км.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Трамп подпишет документ о суверенитете Израиля над Голанами 25 марта

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дональд трамп, израиль, голанские высоты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.03.2019 18:36 Мск ЕС отказался признавать суверенитет Израиля над Голанами
Ранее 22.03.2019 17:05 Мск МИД РФ: Заявление Трампа о Голанских высотах нарушает принцип "земля в обмен на мир"
Ранее 21.03.2019 21:18 Мск Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Правильно ли отказали Грудинину в передаче мандата?

Результаты 4528

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети