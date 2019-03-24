Трамп подпишет документ о суверенитете Израиля над Голанами 25 марта

Президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта.

Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

Как передает агентство Рейтер, документ будет подписан в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее американский лидер выразил намерение признать полный суверенитет Израиля над Голанами. Это заявление было подвергнуто критике в российском МИД как пренебрежение норм международного права, а также принципа "земля в обмен на мир".

Евросоюз не признает Голанские высоты частью Израиля, заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянич .

Голанские высоты были оккупированы Израилем в 1967г. и впоследствии аннексированы. Захваченная Израилем территория составляет чуть более 1 тыс. кв. км.