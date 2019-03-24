Скончался участник обороны Белого дома Сергей Биец

24 марта на 51-м году жизни скончался Сергей Биец, редактор газеты "Рабочая демократия", лидер Революционной рабочей партии (РРП), бывший секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии (ОКП), участник обороны Белого дома в сентябре-октябре 1993 года.

Как сказано в сообщении РРП, причина смерти – резко развившиеся онкологическое заболевание.



"Сергей Биец был убежденным марксистом и продолжателем традиции большевизма. Сам будучи простым типографским рабочим, он всю свою сознательную жизнь посвятил делу освобождения рабочего класса и был одним из тех, кто стояли у истоков постсоветского коммунистического движения..." - отметили в партии.