Иркутяне вышли на митинг в защиту Байкала: "Многие коммерсанты в предвкушении легкой наживы"

24 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Сибирский ФО В России

Иркутяне вышли на митинг в защиту Байкала: "Многие коммерсанты в предвкушении легкой наживы"

В Иркутске прошел митинг в защиту Байкала, поводом стало строительство завода в Култуке по розливу воды для Китая. Акция протеста собрала около 1 тыс. человек.

Со сцены было заявлено, что экосистема озера оказалась в большой опасности

"Сегодня Байкал как никогда находится в опасности. Завод в Култуке стоит лишь одним из пунктов под нашим обращением к президенту, хотя и очень важным. Все мы прекрасно понимаем, что если сейчас не остановить этот завод, то за ним последуют и другие, а желающие уже есть. Многие люди, в том числе и коммерсанты, которые были уже в предвкушении легкой наживы, недоумевают, почему именно завод в Култуке стал поводом для столь мощного протеста, ведь на Байкале уже стоят несколько подобных заводов. Просто когда-то должен был наступить предел нашему терпению", - отметил выступавший.

После того, как стало известно, что общественность планирует акцию протеста из-за строительства завода, природоохранная прокуратура провела проверку, выявила нарушения в процедуре оформления документов. Остановить строительство предприятия пытаются через суд.

митинг в защиту Байкала(2019)|Фото: youtube.com

митинг в защиту Байкала(2019)|Фото: youtube.com

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Иркутяне вышли на митинг в защиту Байкала: "Многие коммерсанты в предвкушении легкой наживы"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: митинг в защиту Байкала, завод в Култуке



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.03.2019 11:30 Мск Активисты заявляют, что строительство завода на берегу Байкала продолжается
Ранее 15.03.2019 17:02 Мск Восстановить Байкал невозможно, - эколог
Ранее 15.03.2019 09:18 Мск Приостановлено строительство завода по розливу воды на берегу Байкала
Ранее 13.03.2019 12:51 Мск "Единой России" напомнили о ее вкладе в строительство завода по розливу воды для КНР на Байкале
Ранее 12.03.2019 11:39 Мск Медведев поручил проверить проект по строительству завода на озере Байкал
Ранее 07.03.2019 13:44 Мск В строительстве завода по розливу воды для Китая нашлись нарушения: их заметили только перед митингом
Ранее 07.03.2019 08:54 Мск Прокуратура потребует остановить строительство завода по розливу воды для Китая на Байкале
Ранее 01.03.2019 15:25 Мск Прокуратура проверит законность строительства завода по розливу байкальской воды для Китая
Ранее 21.02.2019 14:48 Мск Активисты планируют всероссийский митинг против завода по розливу байкальской воды для Китая
Ранее 03.05.2017 09:19 Мск Китайские СМИ отреагировали на петиции против строительства завода по розливу байкальской воды

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Правильно ли отказали Грудинину в передаче мандата?

Результаты 4414

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети