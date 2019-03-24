Иркутяне вышли на митинг в защиту Байкала: "Многие коммерсанты в предвкушении легкой наживы"

В Иркутске прошел митинг в защиту Байкала, поводом стало строительство завода в Култуке по розливу воды для Китая. Акция протеста собрала около 1 тыс. человек.

Со сцены было заявлено, что экосистема озера оказалась в большой опасности

"Сегодня Байкал как никогда находится в опасности. Завод в Култуке стоит лишь одним из пунктов под нашим обращением к президенту, хотя и очень важным. Все мы прекрасно понимаем, что если сейчас не остановить этот завод, то за ним последуют и другие, а желающие уже есть. Многие люди, в том числе и коммерсанты, которые были уже в предвкушении легкой наживы, недоумевают, почему именно завод в Култуке стал поводом для столь мощного протеста, ведь на Байкале уже стоят несколько подобных заводов. Просто когда-то должен был наступить предел нашему терпению", - отметил выступавший.

После того, как стало известно, что общественность планирует акцию протеста из-за строительства завода, природоохранная прокуратура провела проверку, выявила нарушения в процедуре оформления документов. Остановить строительство предприятия пытаются через суд.