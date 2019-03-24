"Кортеж Паслера" удивил жителей Оренбурга

В Оренбурге обсуждают громкий приезд врио главы региона, свердловчанина Дениса Паслера.

По данным паблика "Типичный Оренбург" в Telegram, в аэропорт Оренбурга за врио прибыл кортеж с сопровождением, полицейские перекрыли дороги, "никого не пускали - не выпускали, в том числе и скорою помощь".

Телеграм-канал "Незыгарь" добавляет, что после того, как кто-то решил защитить Паслера, заявляя, что, якобы, кортеж был спикера Совфеда Валентины Матвиенко, а Паслер приехал "тихо и благородно", жители Оренбурга стали выкладывать "видео знаменитого кортежа 22 марта".

Напомним, свердловчанин Денис Паслер прибыл в Оренбург 22 марта, в этот день полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил его элитам.