Порошенко причастен к ряду убийств, в том числе своего брата, - украинский канал

Действующий украинский президент Петр Порошенко может быть причастен к ряду убийств, в том числе своего родного брата, чтобы завладеть бизнес-империей, которую он создал вместе с отцом. Об этом говорится в программе "Украинские сенсации-2019", которая вышла накануне на канале "1+1".

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В программе рассказывается, что в 2017 году оппозиционный молдавский политик Ренато Усатый заявил, что имеет массу документов о причастности Порошенко к преступлениям, совершенным в Молдове. Он показал копию постановления прокуратуры от 1 октября 2012 года, где написано, что группа физических лиц, руководимая Петром Порошенко, создали ряд ОПГ, которые совершили на территории Молдовы в 1996-2004 гг. ряд особо тяжких преступлений - мошенничество в особо крупных размерах, хищения, убийство Михаила Порошенко. По этим фактам возбуждено около 40 уголовных дел.

Считается, что Михаил Порошенко погиб в автокатастрофе. Усатый заявляет, что полицейские утверждают, что никакого ДТП не было, его просто утопили. А Порошенко, занимая пост секретаря СНБО Украины в 2005 году, добился от молдавской стороны, что дело против него было замято.

Также Петра Порошенко подозревают в убийстве семьи молдавского бизнесмена Константина Шупарского, после которого акции компании "Gemini" перешли к нему.

Год назад об этом заявил журналист Александр Дубинский, но на украинском телевидении это озвучивается впервые.

Напомним, канал "1+1" принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, который в прошлом году заявил, что Порошенко больше не будет президентом.