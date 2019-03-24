24 Марта 2019
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Молния попала в самолет при посадке в Сочи

Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту Сочи.

Как сообщает РЕН ТВ, воздушное судно следовало из Казани.

Инцидент произошел около 6 часов утра 23 марта, из-за него был отменен рейс Сочи - Москва.

О пострадавших не сообщается. По некоторым данным, молния попала в Boeing 737 авиакомпании "Победа".

В прошлом году молния попала в самолет, следовавший по маршруту Москва - Норильск. Удар произошел через пять минут после взлета из столицы, когда самолет проходил грозовой фронт.

Одна из пассажирок воздушного судна сообщила, что люди испугались, когда самолет попал в сильную турбулентность, и получил удар молнии, некоторые кричали и плакали, просили, чтобы пилот повернул обратно. Многим стало плохо, стюардессы приносили им валидол и валериану.

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Молния попала в самолет при посадке в Сочи

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Теги: молния, самолет, сочи



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