Молния попала в самолет при посадке в Сочи

Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту Сочи.

Как сообщает РЕН ТВ, воздушное судно следовало из Казани.

Инцидент произошел около 6 часов утра 23 марта, из-за него был отменен рейс Сочи - Москва.

О пострадавших не сообщается. По некоторым данным, молния попала в Boeing 737 авиакомпании "Победа".

В прошлом году молния попала в самолет, следовавший по маршруту Москва - Норильск. Удар произошел через пять минут после взлета из столицы, когда самолет проходил грозовой фронт.

Одна из пассажирок воздушного судна сообщила, что люди испугались, когда самолет попал в сильную турбулентность, и получил удар молнии, некоторые кричали и плакали, просили, чтобы пилот повернул обратно. Многим стало плохо, стюардессы приносили им валидол и валериану.