Украина будет уговаривать ЕС арестовывать российские корабли

Украина будет добиваться от ЕС еще большего усиления антироссийских санкций, в частности арестовывать все российские корабли, заходящие в порты Крыма. Об этом заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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По его словам, речь идет о тех санкциях, которые будут рассматриваться в июне. Нынешних санкций для Украины мало, подчеркнул он.

При этом Кулеба признал, что дискуссии об усилении санкций против России в ЕС "происходят все труднее", сообщают местные СМИ.

Как сообщало Накануне.RU, 20 марта Украина расширила антироссийские санкции.