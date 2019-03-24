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"Здесь нужна вертикаль!": в Екатеринбурге прошел пикет в память о снесенной год назад телебашне

В Екатеринбурге 24 марта общественники провели мероприятия в память о снесенной год назад телебашне.

В 9 утра прошла минута молчания. В 13:00 в сквере у цирка активисты провели пикет против строительства на месте башни ледовой арены.

Как сообщила Накануне.RU Марина Сахарова, общественник по охране памятников, собралось около 30-40 человек. Активисты выступают за возведение здания, которое станет новой вертикальной доминантой города. Была принята резолюция, а позже в интернете будет размещена петиция.

"Власти приняли проект, который может превратить ценнейший район усадеб вблизи Царского моста в подсобные помещения арены, проект, уничтожающий деревья и берег реки, лишающий наш город последнего места, где ощущается история, - говорится в заявлении активистов движения "Реальная история". - Нам хотят навязать неуместные смыслы и архитектуру в историческом центре Екатеринбурга. Здесь должны быть истинные ценности нашего города, а не хоккейные баталии. Здесь нужна вертикаль!".

Напомним, что недостроенную телебашню снесли в Екатеринбурге 24 марта 2018 года, для многих жителей она была символом города. В период подготовки объекта к взрыву горожане устраивали различные акции в защиту башни. Граждане выступали против демонтажа и требовали общественных слушаний.

телебашня, остатки телебашни(2018)|Фото: Накануне.RU

телебашня, остатки телебашни(2018)|Фото: Накануне.RU

Однако это не помогло, и власти приняли решение снести телевышку. Заказчиком работ выступила компания УГМК, которая возведет на этой территории ледовую арену. Сообщалось, что из бюджета Свердловской области на строительство выделят 300 млн рублей.

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"Здесь нужна вертикаль!": в Екатеринбурге прошел пикет в память о снесенной год назад телебашне

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Теги: телебашня, екатеринбург, пикет



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