24 Марта 2019
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Скотомогильники могли стать причиной заражения воды в Хасавюрте

Одной из причин загрязнения воды в Хасавюрте, которое привело к отравлению местных жителей, стали скотомогильники.

Напомним, в Дагестане произошел случай массового отравления - в больницу с кишечной инфекцией попали почти 90 человек, более 70 из которых – дети.

На сегодняшний день в больнице находятся 86 человек, из них 72 - это дети. Ситуацию взял под личный контроль глава республиканского Минздрава.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, захоронения были созданы в неположенном месте.

Во время дождей река Акташ, откуда поступает питьевая вода городу Хасавюрту, вышла из берегов и размыла скотомогильники.

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Скотомогильники могли стать причиной заражения воды в Хасавюрте

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Теги: хасавюрт, отравление, скотомогильники



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