Челябинскому экс-омбудсмену Севастьянову предъявили обвинения по делу о мошенничестве

Бывшему уполномоченному по правам человека в Челябинской области Алексею Севастьянову предъявили обвинение по делу о мошенничестве.

Об этом сам экс-омбудсмен сообщил в Facebook, приложив постановление о привлечении к уголовному делу.

"Суть обвинений в том, что я даже учился на фермера только с целью похитить бюджетные средства. Я не знаю, как защищаться от такого", - написал Севастьянов.

Напомним, экс-омбудсмена подозревают в покушении на хищение бюджетных средств в размере 3 млн руб. в качестве гранта.

Уголовное дело было возбуждено 12 апреля 2018 года. Грант экс-омбудсмен не получил, а документы были переданы в правоохранительные органы.

20 февраля Севастьянов был задержан в Москве и доставлен в Челябинск. Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ходе операции по задержанию бывшего чиновника хватил приступ.

После суд продлил на 72 часа срок задержания Севастьянову. 25 февраля следователь отозвал ходатайство о заключении под стражу.