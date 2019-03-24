24 Марта 2019
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Политика В России

МИРЭС: Россия всегда будет энергетической сверхдержавой

Генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай считает, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.

Как передает РИА Новости, он отметил огромные природные ресурсы и возобновляемые источники энергии, которыми обладает Россия.

По словам Фрая, в условиях растущей конкуренции РФ по-прежнему может предложить миру новые технологии для развития данной отрасли.

Ранее министерство природных ресурсов подсчитало, что запасы нефти в России оцениваются почти в 40 трлн руб., а природного газа - в 11 трлн руб. Отмечалось, что первая оценка дана на конец 2017 года, после данные будут ежегодно актуализировать.

В натуральном выражении запасы нефти оцениваются в 9,04 млрд тонн, газа - 14,47 трлн кубометров.

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МИРЭС: Россия всегда будет энергетической сверхдержавой

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Теги: россия, мирэс, энергетическая сверхдержава



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