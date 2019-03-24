В Омске во время пожара погибла семья из четырех человек

Четыре человека, в том числе двухлетний мальчик, погибли при пожаре в частном доме в Омске в результате отравления угарным газом.

Пожар произошел под утро на улице Барнаульская, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Причиной пожара стало аварийное состояние печи, которой отапливался дом. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

В начале марта из-за неисправной электропроводки в южноуральском селе в пожаре погибли мама и маленькая дочка. Также в больницу с пожара был в тяжелом состоянии доставлен мужчина.