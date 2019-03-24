Пушилин подписал указ о выдаче паспортов ДНР с 14 лет

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Донецкой Народной Республики", в соответствии с которым паспорт гражданина ДНР должны иметь все жители, достигшие возраста 14 лет. Указ опубликован на официальном сайте главы ДНР.

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МВД поручается в первоочередном порядке обеспечить выдачу паспорта гражданина ДНР гражданам, достигшим возраста от 14 до 16 лет. При этом в тексте указа сказано, что граждане ДНР, достигшие на день вступления в силу настоящего указа возраста от 14 до 16 лет и еще не получившие паспорт гражданина ДНР, не подлежат привлечению к ответственности. По-видимому, будет переходный период, но в указе он не оговаривается. Об обязанности остальных жителей иметь паспорт ДНР не сказано.

Паспорт подлежит замене по достижении возраста 20 и 45 лет.

Напомним, свои паспорта в ДНР начали выдавать в марте 2016 года.