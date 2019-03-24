Мадуро обвинил Гуайдо в заговоре по его убийству

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Вашингтон и оппозиционного лидера страны Хуана Гуайдо в подготовке заговора с целью его убийства.

По его словам, властям страны удалось разоблачить план заговорщиков, передает РИА Новости.

"Мы разрушили план, организованный лично дьявольской марионеткой по моему убийству", - сказал Мадуро в эфире местного телевидения. Под "дьявольской марионеткой" он подразумевал Гуайдо.

Ранее Мадуро заявлял, что лидер США Дональд Трамп поручил убить его. Причем приказ отдан, по словам венесуэльского президента, правительству Колумбии и одновременно колумбийской мафии.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. В США признали легитимность действий Гуаидо.

21 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующей власти. Законный президент Венесуэлы заявил, что готов общаться с оппозицией и сесть за официальный стол переговоров.

Вашингтон настаивает на сложении Николасом Мадуро своих полномочий и последующем отъезде из страны.