24 Марта 2019
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Безруков призвал противников храма святой Екатерины "подумать о своей душе"

Российский актер Сергей Безруков в резкой форме раскритиковал противников строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, посоветовав им "подумать о своей душе".

Напомним, ранее в сквере у Драмтеатра, где в будущем появится собор святой покровительницы столицы Урала, прошел "праздничный молебен".

В числе молившихся были Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Егор Пазенко, Алексей Чадов, Михаил Галустян. Безруков, Пореченко и Позенко высказались в пользу строительства храма святой Екатерины, отметив, что он нужен городу.

молебен на месте будущего храма Святой Екатерины(2019)|Фото:

Два дня назад дискуссия разгорелась в Instagram, под одним из постов артиста пользователи высказались против строительства храма.

Безруков в ответ призвал их "опомниться", добавив, что "будет восстановлена историческая справедливость".

"Вы совсем спятили?! В 1930 году снесли восемь храмов...безбожники. И теперь вы?! (...) На историческом месте не дали восстановить, на пруду поставить не дали и теперь?! Совсем страх Божий потеряли? Кто вас надоумил распространять хештег "храму нет", о душе подумайте своей! Что же у вас в головах-то творится?! Жаль мне вас!", – заявил актер.

Он подчеркнул, что сквер, против вырубки которого выступают противники строительства храма, сохранится.

"Одно радует, вас не будет, жалкой кучки якобы недовольных, а собор будет стоять в веках!" – отметил Безруков.

"А можно екатеринбуржцы (настоящие!) сами разберутся со своими "хранителями"?" – ответил актеру один из участников дискуссии.

"Храмов кругом полно, отойдите 300 метров, там будет шикарный храм на крови, но нет же, надо потратить 3,5 млрд и влепить это в самом центре города, где люди гуляют, отдыхают, приходят на концерты на улице, зачем вы не живя в нашем городе указываете каким он должен быть? Ну понятно что деньги, но нельзя же настолько опускаться, имейте совесть!!!" - пишут пользователи.

Напомним, изначально храма Святой великомученицы Екатерины предлагали возвести на площади Труда, но в 2010 году идея не нашла понимания у большинства горожан. В начале 2018 года губернатор Евгений Куйвашев заявил о переносе места строительства храма на Октябрьскую площадь. Предполагается, что храм будет возведен к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.

Ранее депутаты городской думы Екатеринбурга отказали инициативной группе в проведении референдума по строительству храма святой Екатерины возле Театра драмы. Большая часть народных избранников (28 человек) считают, что его организация повлечет за собой нарушение федерального законодательства, в том числе Градостроительного кодекса РФ.

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Безруков призвал противников храма святой Екатерины "подумать о своей душе"

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Теги: сергей безруков, храм святой екатерины



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Ранее 17.03.2019 17:26 Мск Безруков, Пореченков, Чадов, Пазенин и Галустян поддержали строительство в Екатеринбурге храма святой Екатерины
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