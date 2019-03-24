24 Марта 2019
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"Безалаберность или протестная акция?": на Камчатке рыбьи головы вывалили прямо у здания правительства края

Около восьми тонн рыбных отходов вывалились из КамАЗа в центре Петропавловска-Камчатского из-за халатности водителя грузовика. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

В сети появились видео с места происшествия. Очевидцы сообщают, что инцидент произошел прямо возле здания краевой администрации. "Что это – безалаберность или протестная акция? Типа, рыба гниет с головы?" - говорится в комментарии на видео.

Инспекторы ГИБДД через систему видеонаблюдения нашли нарушителя, на него составлен протокол об административном правонарушении. Выяснилось, что отходы вывалились потому, что не был закреплен задний борт автомобиля. Предприятию, которому принадлежит грузовик, грозит штраф в 150 тысяч рублей.

Губернатор Владимир Илюхин заявил, что поручил разобраться, "на каком основании через исторический центр города кто-либо считает возможным ненадлежащим образом перевозить отходы".

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"Безалаберность или протестная акция?": на Камчатке рыбьи головы вывалили прямо у здания правительства края

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Теги: камчатка, рыбьи отходы, правительство края



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