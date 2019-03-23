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Общество Курганская область

В зауральском поселке члены запрещенной в России секты пристают к людям и навязывают свое учение

Жители поселка Юргамыш в Курганской области обратились за помощью в редакцию Накануне.RU. По их словам, местной полиции и прокуратуре наплевать на то, что члены запрещенной в России секты "Свидетели Иеговы"* открыто распространяют свое учение.
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Жительница Юргамыша Маргарита рассказала, что несколько семей живут в здании бывшей старой школы в поселке.

"В этом же доме они сделали Дом молитвы. Там над входом в дом так и весит вывеска: "Дом молитвы". У них очень много у всех детей. Я сама никогда там не была, но почему то всегда возмущаюсь, а муж у меня спокойный. Говорит: "Какое твое дело?", - рассказала женщина.

Соседи сектантов, которые чаще всего встречают их в повседневной жизни, говорят, что местным правоохранительным органам "плевать на закон" и "той же полиции нет никакого дела до "Свидетелей Иеговы"*.

"Суть в том, что "Свидетели Иеговы"* под предлогом того, что просто призывают к "доброте", навязывают людям платные сеансы "исцеления" и прочее. Плюс ко всему, в их литературе присутствуют экстремистские материалы, которые могут пагубным (очень пагубным) образом сказаться на психике детей, на воспитании. Они очень по хитрому заманивают в секту", - считает житель Юргамыша Евгений.

Маргарита сообщила, что 23 марта несколько сектантов стояли на крыльце районного супермаркета "Метрополис" и открыто раздавали свою литературу.

"Им телевизор нельзя смотреть, они ходят в косынках, по воскресеньям работать нельзя, аборты тоже делать нельзя. Они сегодня стояли у "Метрополиса" на крыльце, распространяли литературу", - отметила женщина.

Юргамышане говорят, что никто из жителей не обращался в полицию с заявлением, а без заявления правоохранительные органы работать не станут.

"Я знаю прекрасно то, что нужно пойти в районный отдел полиции и написать заявление. Но тогда весь поселок будет знать, что дядя Женя такой-то сдал ячейку "Свидетелей Иеговы"*. А мне оно надо? Полицейские не могут у нас сами проявить инициативу и самостоятельно сработать. Они трудятся только по принципу: "Есть тело - есть дело". А пока, как говорится, условного тела нет, нет и состава преступления, и нет никаких проверок", - сообщил Накануне.RU Евгений.

Как ранее сообщало Накануне.RU, члены курганских подпольных ячеек запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы"* продолжают скрытно проводить проповедническую работу и вербовать в свои ряды новых участников, распространяя при этом запрещенные религиозные материалы, в том числе, в которых имеются экстремистские высказывания, однако руководитель управления МВД России по Курганской области Андрей Шамин 25 февраля этого года в ответ на запрос Накануне.RU ответил, что обращений и заявлений от граждан о проповеднической работе и вербовке в свои ряды жителей Зауралья "Свидетелями Иеговы"* в полицию не поступало.

"В 2018-2019 годах уголовные дела не возбуждались", - сообщил Накануне.RU Шамин.

*"Свидетели Иеговы" - религиозное объединение, которое было признанно запрещенным в Российской Федерации.

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В зауральском поселке члены запрещенной в России секты пристают к людям и навязывают свое учение

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Теги: Свидетели Иеговы*, Юргамыш, сектанты, полиция, Дом молитвы



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Ранее 20.02.2019 13:37 Мск В Кургане члены подпольных ячеек запрещенной в России организации вербуют в свои ряды новых сторонников

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