"Приползли на коленях к Путину": Порошенко обвинил Медведчука и Бойко

Снижение цен на газ и коммунальных тарифов - это действия против Украины. Об этом сказал украинский президент Петр Порошенко, комментируя визит в Москву кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктора Медведчука.

Как сообщало Накануне.RU, 22 марта они провели встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, обсудив российско-украинские отношения и вероятное опустошение украинской ГТС после окончания действующего контракта на транзит газа. Миллер заявил, что "Газпром" готов обсуждать заключение нового контракта на поставку на украинский рынок напрямую российского газа, который будет на 25% дешевле, чем сейчас обходится Украине тот же газ, купленный в Европе. Бойко отметил, что это позволит снизить коммунальные тарифы в стране.

Порошенко же расценил этот визит как объединение "против Украины, против каждого из нас".

"Они обсуждают, как подсадить снова Украину на российскую газовую иглу... Что они поехали туда вымаливать? Какие экономические интересы? Что они со слезами на глазах, протянув руки, ползли на коленях и просили у Путина?" – возмущался олигарх.

Напомним, СБУ уже занялась визитом Бойко и Медведчука. Также партия "Народный фронт" обвинила их в "попытке договориться о капитуляции Украины".

"Их действия имеют признаки государственной измены. Предатели должны быть наказаны", - призывает партия.

Отметим, что в конце прошлого года Порошенко заявил, что никому не позволит снизить цены на газ, который с 2014 года подорожал примерно в 7 раз и к 2020 году подорожает еще на 40%.