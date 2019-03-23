Шипулин попробует стать депутатом Госдумы

Известный российский биатлонист Антон Шипулин попробует себя в политике - олимпийский чемпион решил стать депутатом Госдумы. Для этого он примет участие в предварительном голосовании "Единой России" по Серовскому избирательному округу, которое пройдет 26 мая, такую информацию сообщил в своем Instagram вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Как рассказал сам Шипулин на встрече с общественниками, такое решение он принял в том числе после поддержки этой идеи губернатором Среднего Урала Евгением Куйвашевым.

Напомним, в январе этого года Госдума досрочно прекратила полномочия депутата-единоросса Сергея Бидонько в связи с назначением его заместителем губернатора Свердловской области. Бидонько был избран в Госдуму как раз по Серовскому одномандатному избирательному округу.

Довыборы в Госдуму по этому округу пройдут осенью этого года в единый день голосования 8 сентября.