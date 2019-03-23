23 Марта 2019
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Политика В России Крым Украина

В Госдуме назвали слова Зеленского о Крыме попыткой снять с себя обязанности

Крымский депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возврате полуострова под контроль Киева.

В интервью RT Бальбек отметил, что шоумен заранее снял с себя обязанности по возвращению полуострова Украине.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Зеленский рассказал при каких условиях российский Крым может вернуться в состав Украины. Он отметил, что полуостров можно вернуть только после смены власти в России. Однако Зеленский не назвал конкретного способа, которым можно вернуть Крым.

"Его фраза "когда сменится власть в России" - это ни к чему не обязывающий ход", - заявил Бальбек.

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В Госдуме назвали слова Зеленского о Крыме попыткой снять с себя обязанности

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Теги: Руслан Бальбек, Крым, Госдума, Владимир Зеленский



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Ранее 23.03.2019 09:34 Мск Зеленский отметил, что Крым может вернуться в состав Украины после смены власти в России

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