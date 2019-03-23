В Екатеринбурге в многоэтажке мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры
В Екатеринбурге в одном из 17-этажных домов в Асбестовском переулке мужчина, спасаясь из пожара, выпрыгнул из окна с высоты 4 этажа, об этом Накануне.RU сообщили в службе спасения "СОВА".
Пожар произошел днем, выгорело имущество в квартире на площади 20 квадратных метров.
Также сотрудники МЧС эвакуировали два десятка человек - дым поднялся на верхние этажи.
Мужчину отвезли в 23-ю горбольницу, ему оказана медицинская помощь.
Обстоятельства пожара и его причины устанавливаются.